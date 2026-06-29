Desarticulado un punto de venta de drogas en Maspalomas (Gran Canaria) tras la detención de tres personas

Material incautado - CEDIDO POR POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado un punto de venta de drogas tras detener en Maspalomas (Gran Canaria) a tres personas --dos hombres y una mujer-- como presuntas autoras de un delito contra la salud pública.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias en una nota de prensa, la investigación ha sido desarrollada por la Brigada Local de Policía Judicial, cuyos agentes tuvieron conocimiento de la posible existencia de un inmueble utilizado para la venta de droga al menudeo.

Por ello, iniciaron unas gestiones que permitieron comprobar que numerosos consumidores acudían al domicilio investigado para adquirir las sustancias, constatándose además que el principal investigado realizaba entregas directas a determinados compradores.

Durante varias semanas, los investigadores llevaron a cabo dispositivos de vigilancia que permitieron identificar a los implicados y detectar múltiples transacciones de droga.

Además, en un registro efectuado en el domicilio del principal investigado, los agentes han intervenido más de 250 gramos de distintas sustancias estupefacientes preparadas para su distribución.

En concreto, se han incautado aproximadamente 124 gramos de cocaína, 55 gramos de metanfetamina, once gramos de ketamina, 28 gramos de mefedrona, 31,5 gramos de 2CB o tusi y 1,5 gramos de marihuana. Asimismo, se han localizado 4.030 euros en efectivo, básculas de precisión y útiles para la preparación de las dosis.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado el ingreso en prisión provisional del principal investigado.