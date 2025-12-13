Desarticulan en Gran Canaria un punto de almacenamiento de drogas en un gimnasio de la capital

Sucesos.- Desarticulado en Gran Canaria un punto de almacenamiento de drogas en un gimnasio de Las Palmas - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, a través de la Unidad de Drogas Y Crimen Organizado (UDYCO) de las Palmas, ha detenido a un hombre, de 52 años, en el marco de la 'Operación Powerlift', como presunto responsable de un sistema de almacenamiento ilícito de sustancias estupefacientes dentro de un conocido gimnasio de la capital grancanaria.

La investigación se inició el 11 de octubre, tras localizarse 2 kilogramos de cocaína, 100 gramos de tusi, 100 gramos de cristal, 18.580 euros en efectivo y diversos productos destinados al corte y adulteración de drogas en tres taquillas de un gimnasio ubicado en el interior de un centro comercial.

Dichos espacios eran empleados como "caleta", y se empleaban como punto oculto de guarda y custodia de la droga, según ha especificado en una nota el cuerpo de seguridad.

Así, el sospechoso accedía al gimnasio únicamente para dirigirse de inmediato al vestuario, donde manipulaba la sustancia ilícita en apenas unos minutos para, seguidamente, abandonar el lugar. Esta actuación llegaba a repetirla varias veces en un mismo día, amparándose en su condición de usuario del establecimiento.

INVESTIGACIÓN

Señala la Policía Nacional que un elemento clave de la investigación fue el hallazgo de una huella identificativa analizada por la Brigada Provincial de Policía Científica. Una vez descubierto el material estupefaciente, el sospechoso cesó por completo sus visitas al gimnasio, reforzando las evidencias recabadas.

Tras delimitar su responsabilidad, los agentes procedieron a su localización y detención, constatando que en los días posteriores a la intervención el investigado había adoptado medidas para evitar ser identificado.

La investigación continúa abierta para determinar posibles conexiones adicionales o ramificaciones de la actividad delictiva.