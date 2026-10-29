Desarticulan un grupo criminal que atracó la joyería del C.C. Las Arenas, en Las Palmas de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado, en Las Palmas de Gran Canaria, a un grupo criminal presuntamente implicado en el atraco ocurrido el 13 de octubre en una joyería del Centro Comercial Las Arenas.

La operación se ha saldado con la detención de seis nuevos integrantes de la organización, de los que cinco han ingresado en prisión provisional por orden de la autoridad judicial. A ellos se suma el autor material arrestado durante los hechos, que ya estaba en un centro penitenciario, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

El atraco en la joyería del C.C. Las Arenas ocurrió sobre las 21.45 horas del 13 de octubre, cuando varios hombres irrumpieron en el establecimiento con el rostro oculto y descargaron extintores de polvo contraincendios para reducir la visibilidad en el interior del local, así como dificultar la actuación de las empleadas y de los sistemas de seguridad.

Seguidamente los asaltantes fracturaron las vitrinas con mazas y sustrajeron joyas valoradas en más de 110.000 euros. Además durante la huida agredieron con puñetazos y patadas a una trabajadora de un establecimiento próximo que trató de impedir su fuga, así como al personal de seguridad que intervino para detenerlos.

En este caso, la rápida actuación de los vigilantes de seguridad y la colaboración ciudadana han permitido interceptar a uno de los presuntos autores tras un forcejeo, siendo posteriormente entregado a la Policía Nacional e ingresando en prisión por orden judicial de manera inmediata.

Respecto al resto de los implicados se consiguió abandonar el lugar a través de una puerta de emergencia que presuntamente habían bloqueado previamente, logrando huir a gran velocidad en un vehículo que había sido sustraído días antes en un concesionario de la capital.

Tras estos hechos, el Grupo de Delitos Patrimoniales de la Brigada Provincial de Policía Judicial ha llevado a cabo una investigación que ha permitido determinar que el grupo contaba con una estructura logística organizada, realizaba vigilancias previas en el centro comercial y utilizaba varios inmuebles del barrio de La Paterna como lugares de refugio.

Además descubrieron que existían enfrentamientos internos relacionados con el reparto del botín, lo que habría derivado en diversos incidentes violentos con armas blancas en los lugares donde se ocultaban los investigados.

En el transcurso del dispositivo policial, los agentes localizaron un vehículo vinculado a uno de los integrantes de la organización que había conseguido huir inicialmente, encontrando en su interior un extintor, martillos, bates de béisbol, prendas de vestir para ocultar la identidad y numerosas llaves de vehículos.

El material intervenido presentaba similitudes con el utilizado durante el atraco investigado y, según las pesquisas policiales, podría estar destinado a la preparación de un nuevo asalto.

La operación ha concluido con la detención de seis personas por su presunta participación en delitos de robo con violencia e intimidación, sustracción de vehículos, lesiones, daños, encubrimiento y pertenencia a grupo criminal.

La autoridad competente, tras su puesta a disposición judicial, ha decretado el ingreso en prisión provisional de cinco de los detenidos. A ello se une la situación penitenciaria del autor material arrestado el mismo día del atraco.

De todas formas, la investigación continúa abierta para identificar y localizar a todos los posibles participantes, esclarecer por completo los hechos y recuperar la totalidad de las joyas sustraídas, por lo que la policía no descartan nuevas detenciones.