Descubren que las estrellas masivas prefieren vivir en pareja incluso en galaxias con baja metalicidad

Recreación artística de un sistema binario en el que una estrella compacta roba materia de su compañera - IAC

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un equipo científico internacional en el que participa personal investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y la Universidad de La Laguna (ULL) ha descubierto que las estrellas masivas prefieren vivir en pareja incluso en galaxias con baja metalicidad.

La investigación se publica en 'Nature Astronomy' y en el estudio se ha utilizado el Very Large Telescope europeo, situado en Chile, para monitorizar cambios en las velocidades de las estrellas masivas de la 'Pequeña Nube de Magallanes'.

Durante los últimos veinte años, los astrónomos han confirmado que muchas estrellas masivas de la Vía Láctea suelen compartir sus vidas con compañeras cercanas con las que "bailan de por vida" y también se ha demostrado que la interacción entre estas parejas de estrellas desempeña un papel crucial en su evolución, recoge una nota del IAC.

Sin embargo, hasta ahora no estaba claro si este mismo comportamiento se daba en estrellas masivas dentro de galaxias pobres en metales y la nueva investigación confirma que así es.

"Utilizamos la Pequeña Nube de Magallanes como una máquina del tiempo. Tiene un entorno de metalicidad representativo del de galaxias lejanas cuando el Universo tenía sólo unos pocos miles de millones de años", explica Hugues Sana, de la KU Leuven (Bélgica) y primer autor del artículo.

Tomer Shenar y Julia Bodensteiner, que lideran de manera conjunta desde las Universidades de Amsterdam (Holanda) y Tel-Aviv (Israel) el proyecto BLOeM, del que se desprende este trabajo, señalan igualmente que "estudiar las estrellas masivas fuera de la Vía Láctea es difícil porque las estrellas están muy lejos y recibimos poca luz de ellas".

Los investigadores utilizaron el espectrógrafo multi fibra FLAMES del Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral en Chile. FLAMES cuenta con 132 fibras ópticas, cada una de las cuales puede dirigirse a una estrella distinta, que puede observarse simultáneamente.

ACELERACIÓN Y DESACELERACIÓN

Durante un periodo de tres meses, los investigadores observaron la aceleración y desaceleración de 139 estrellas masivas de 'tipo O' en nueve momentos diferentes.

Estas estrellas tienen masas entre 15 y 60 veces la del Sol, son calientes, brillan intensamente y terminan su vida en explosiones de supernova.

En el proceso, el núcleo de la estrella colapsa en un agujero negro. De los resultados se desprende que más del 70 por ciento de las estrellas observadas presentan cambios periódicos en sus velocidades compatibles con la existencia de una compañera cercana.

"El hecho de que las estrellas masivas de la Pequeña Nube de Magallanes tengan una compañera sugiere que las primeras estrellas del universo, que sospechamos que también eran masivas, también tenían compañeras", afirma Gonzalo Holgado, investigador postdoctoral del IAC y coautor del artículo.

Michael Abdul-Masih, que actualmente cuenta con una beca postdoctoral de La Caixa y que próximamente se incorporará al Departamento de Astrofísica de la Universidad de La Laguna con un contrato Ramón y Cajal, indica también que "quizá algunos de esos sistemas acaben siendo dos agujeros negros orbitándose mutuamente, es una idea apasionante".

Los investigadores tienen previsto observar próximamente las mismas estrellas 16 veces más. Su objetivo es reconstruir las órbitas precisas de las estrellas binarias, determinar las masas de sus componentes y estudiar la naturaleza y las propiedades de la estrella compañera.

"Gracias a nuestras mediciones, los cosmólogos y astrofísicos que estudian el universo joven y pobre en metales podrán confiar más en nuestros conocimientos sobre las estrellas binarias masivas", concluye Sara R. Berlanas, investigadora postdoctoral Margarita Salas en la Universidad de La Laguna, que también ha participado en el estudio.

CONTRIBUCIÓN DEL IAC Y LA ULL

Además de Holgado, Abdul-Masih y Berlanas, en el estudio han participado los investigadores senior del grupo de estrellas masivas del IAC Danny Lennon, Artemio Herrero y Sergio Simón-Díaz, este último líder del proyecto IACOB.

El equipo está involucrado en el proyecto BLOeM (Binarity at LOw Metallicity) desde sus inicios, siendo este una continuación natural del exitoso programa VLT-FLAMES Tarantula Survey (VFTS).

Dentro del marco del proyecto BLOeM, el IAC lidera actualmente el estudio de la rotación estelar --un parámetro clave para comprender la evolución de las estrellas masivas-- y colabora en la caracterización espectroscópica de estrellas OB, tanto simples como binarias, y de supergigantes rojas, que representan las fases más tempranas y tardías de la vida de estas estrellas, respectivamente.

Gracias a esta experiencia, el IAC no solo mantiene su posición como referente internacional en la caracterización física de estrellas masivas en la Vía Láctea sino que, a través de BLOeM, amplía su investigación a entornos con distinta metalicidad.