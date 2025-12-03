Desmantelan cuatro puntos de venta de droga en Arrecife (Lanzarote) que se saldan con el arresto de 4 personas

Droga, dinero y utensilios intervenidos por la Policía Nacional en una de las operaciones desarrolladas en Arrecife (Lanzarote) - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado cuatro puntos de venta de droga en Arrecife, en la isla de Lanzarote, entre los meses de septiembre y noviembre, lo que se ha saldado con el arresto de cuatro personas.

Esto se produce en el marco de un dispositivo continuado contra el tráfico de estupefacientes a pequeña escala, que en Arrecife ha permitido la incautación de hachís, cocaína, pastillas y dinero en efectivo procedente de la venta directa de los puntos desmantelados, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

La primera de las actuaciones se desarrolló el 12 de septiembre en la zona del Parque de la Vega, donde se detuvo a una persona implicada en un punto de venta activo y, en el registro, se intervinieron dosis de hachís preparadas para su distribución, así como dinero en efectivo fruto de varias transacciones ilícitas.

Posteriormente, el día 7 de octubre se produjo una segunda intervención en el entorno de la calle Charif, donde los agentes arrestaron a un hombre, ya que portaba una "cantidad significativa" de cocaína y pastillas presuntamente destinadas a la venta al menudeo, además de una suma considerable de dinero en metálico.

También en el mes de octubre, el día 27, se desarrolló una tercera operación en las inmediaciones del Parque de Altavista, donde detuvieron a un hombre que distribuía diferentes sustancias desde un vehículo, y le intervinieron dinero en efectivo y dosis de cocaína, hachís y marihuana ya preparadas para su venta.

Finalmente, el 25 de noviembre, en la zona del Parque de Argana, agentes de la Policía Nacional detuvieron a otro hombre por presuntamente distribuir pastillas, hachís y cocaína en dosis fraccionadas, encontrando también dinero en efectivo y material utilizado para la preparación y manipulación de las sustancias.