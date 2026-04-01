Desmantelan un taller clandestino con 70.000 falsificaciones de ropa en Tenerife, valorado en casi 7 millones

Agentes de la Guardia Civil en una entrada y registro en la operación 'Label', en Tenerife - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación "LABEL", ha intervenido 70.000 artículos falsificados de ropa valorados en casi 7 millones de euros, por lo que investiga a 19 personas por delitos contra la propiedad industrial tras la inspección de un total de 20 comercios ubicados en Tenerife y La Palma.

El desmantelamiento del taller se ha producido después de que los agentes detectaran la venta y distribución de productos que imitaban marcas registradas en distintos puntos de las islas de Tenerife y La Palma, lo que les llevó a inspeccionar unos 20 locales y almacenes, muchos de ellos dedicados a la exposición y comercialización de mercancía falsificada, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

En concreto, durante la investigación se localizó en el sur de la isla de Tenerife un local que se utilizaba como centro de distribución y taller clandestino, ya que en el mismo se fabricaba ropa falsificada que posteriormente se repartía para su venta en los diferentes comercios.

Además en su interior se hallaron varias máquinas industriales de serigrafiado, prensadoras, impresoras láser y equipos informáticos que eran empleados en la elaboración de material fraudulento. También se intervinieron más de 22.000 euros en efectivo, así como joyas y varios lingotes de oro. Todo ello valorado en más de 300.000 euros.

Para llevar a cabo esta operación, los agentes tuvieron la colaboración de un perito judicial especialista en marcas y propiedad industrial, que certificó la falsedad de los productos intervenidos (ropa, bolsos, carteras y cinturones, entre otros).

Este trabajo, resaltan, ha estado precedido por una "intensa" labor de investigación y vigilancia para poder identificar y localizar los establecimientos, así como puntos de venta donde se distribuían los efectos ilícitos.

Una vez realizada la labor de peritaje, se concluyó que el valor total de los productos falsificados intervenidos alcanzaba en el mercado actual un total de casi 7 millones de euros.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal (UDAIFF) de la Sección Fiscal de los Aeropuertos Tenerife Sur con el apoyo de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal Fronteras del aeropuerto de Tenerife Norte, así como personal de las Patrullas Fiscales y de Fronteras (PAFIFs) de las Compañías territoriales.

La Guardia Civil da por desarticulada, con esta operación, un destacado punto de producción y distribución de artículos falsificados en Canarias, lo que subraya refuerza su compromiso con la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual y con la lucha contra la economía sumergida y el fraude comercial.

Estas operaciones, matizan, buscan también "sensibilizar" a los consumidores sobre las "consecuencias negativas" de adquirir productos falsificados.