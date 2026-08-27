Un desprendimiento en la TF-121, hacia Igueste de San Andrés, obliga al cierre de un carril a la salida del pueblo

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha informado este jueves del cierre al tráfico de un carril a la salida de Igueste de San Andrés tras registrarse un desprendimiento en la carretera TF-121.

Hasta el lugar, donde ya opera una patrulla de la Policía Local, se desplazan equipos de conservación de carreteras del Cabildo tinerfeño.

El desprendimiento ha sido registrado en la TF-121, en la carretera que conduce hacia Igueste de San Andrés.