Desviados 11 vuelos en Gran Canaria y La Palma por meteorología adversa por la borrasca 'Claudia'

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de once vuelos han sido desviados este miércoles por meteorología adversa, derivada de la borrasca 'Claudia', en los aeropuertos de Gran Canaria y La Palma, informan fuentes de Aena a Europa Press.

En Gran Canaria, cuatro vuelos tuvieron que aterrizar en Fuerteventura, dos en Tenerife Norte y otro en Tenerife Sur mientras que en La Palma dos se desviaron a Tenerife Norte y otros dos a Gran Canaria y Tenerife Sur, respectivamente.

Canarias está en alerta por lluvias y vientos y ha suspendido las clases este jueves en todo el archipiélago, dado que habrá aviso naranja por lluvias en todas las islas y amarillo por vientos, oleaje y tormentas.