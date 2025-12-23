Detectan cuatro transportistas 'pirata' en el aeropuerto Tenerife Sur

Operativo conjunto de Policía Canaria y Policía Local de Granadilla sobre intrusismo en el sector del transporte en el aeropuerto Tenerife Sur - POLICÍA CANARIA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), en coordinación con la Policía Local de Granadilla de Abona, han desarrollado un operativo conjunto de inspección de vehículos de transporte en los accesos al Aeropuerto Tenerife Sur (Reina Sofía), dentro de las actuaciones de vigilancia e inspección administrativa del transporte por carretera.

Como resultado del control, los agentes de la Policía Autonómica tramitaron cuatro infracciones por carencia de autorización de transporte.

Por su parte, la Policía Local de Granadilla de Abona detectó infracciones relacionadas con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y con deficiencias en la carga, al afectar a la seguridad de los ocupantes.

El operativo, planificado por la Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa, de la que depende el Grupo de Transporte del Cuerpo General de la Policía Canaria, se desarrolló en Granadilla de Abona, uno de los puntos considerados de mayor afluencia de tránsito y la actividad vinculada al transporte de viajeros.

Durante el dispositivo se inspeccionaron un total de 23 vehículos, con el objetivo principal de detectar posibles situaciones de intrusismo profesional y transportes irregulares o carentes de la correspondiente autorización administrativa, prácticas que perjudican directamente a los transportistas que cumplen con la normativa vigente.

El operativo incluyó, además, la realización de pruebas de detección de consumo de alcohol y drogas durante la conducción, en el marco de las actuaciones preventivas para reforzar la seguridad vial.