Detectan por primera vez en Canarias la avispa asiática

Avispa asiática - CONSEJERÍA CANARIA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La avispa asiática o avispón asiático (Vespa velutina ssp. nigrithorax), especie invasora presente en España desde 2010 y extendida sobre todo en el norte de la Península Ibérica, ha sido detectada por primera vez en Canarias, en concreto, se ha encontrado un nido con 93 ejemplares en una zona urbana de Las Palmas de Gran Canaria.

Al detectarse, y tras recibir el aviso, una dotación de bomberos de la capital grancanaria ha retirado los ejemplares e informado de inmediato a la Red de Alerta Temprana de Especies Exóticas Invasoras del Gobierno de Canarias (RedEXOS), dependiente de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, según ha informado este mismo departamento en nota de prensa.

Las avispas fueron sacrificadas mediante congelación y tras la recogida de las muestras por los Equipos de Intervención de la Red, así como de su análisis morfológico por personal experto, quedó confirmada la identificación de la especie.

A partir de entonces, y en coordinación con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria, se ha establecido un protocolo consistente en la instalación de trampas atrayentes en los parques urbanos próximos al nido detectado, cuyo objetivo principal es la localización de potenciales avisperos adicionales.

Asimismo se procederá a su colocar trampas en el entorno del Puerto, gracias a la colaboración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. El proceso permitirá determinar la extensión y el estado evolutivo de la población, lo que ayudará a orientar mejor los trabajos de control, que comenzarían en todo caso antes de la llegada del otoño.

También se ha informado al sector apícola y se colabora de manera coordinada con las administraciones, al igual que la Policía Canaria.

Señalan que los expertos consultados "consideran positivo" que este primer foco haya sido detectado durante la primavera, una época del año en la que las colonias están empezando a crecer y "es improbable" que la especie esté en condiciones de reproducirse.

De todas formas, apuntan que "persiste la incógnita" de cómo las especiales condiciones climáticas de Canarias, a las que la especie no se ha enfrentado hasta ahora, afectarán a su ciclo anual. Alertar en vez de tratar de eliminarlas es, de acuerdo con los especialistas, "lo más adecuado" durante esta fase inicial de diagnóstico.

Esta especie es fácilmente identificable por su gran tamaño (hasta 3 cm de largo, el doble que Vespula germanica, la especie de avispa más común en Canarias), así como por su patrón de color: cuerpo oscuro, patas amarillas y una banda amarillo-anaranjada que cruza la parte inferior del abdomen.

Señalan que es precisamente su envergadura la que explica que su aguijón sea también más grande y su picadura más dolorosa, inoculando una mayor cantidad de veneno. De todas formas, su toxicidad "es similar" a la del resto de especies, por lo que el mayor riesgo lo sufren las personas ya diagnosticadas como alérgicas a las picaduras de abejas o avispas en general.

Asimismo resalta que los Equipos de Protección Individual (EPI) usados habitualmente en apicultura "no protegen adecuadamente" frente a la avispa asiática, por lo que la retirada de los potenciales nidos debe reservarse únicamente a personal especializado, ya que matiza que de producirse esta retirada debe efectuarse además en horario nocturno, cuando desciende la actividad de la colonia.

Respecto a las recomendaciones generales a la ciudadanía pasan por evitar la interacción directa con estas avispas, que solo se muestran agresivas en el entorno inmediato de sus nidos. Y se pide que ante cualquier avistamiento se reporte al CECOES (1-1-2) o bien a través del envío de fotos o vídeos de las avispas o sus nidos al WhatsApp de RedEXOS (646 601 457).

Finalmente expone que es más probable su detección en el entorno de fuentes, depósitos de agua o piscinas, a donde deben acudir para hidratarse periódicamente y con mayor frecuencia a medida que se aproxima el verano. Al tratarse de una especie carnívora, cuyas principales presas son las abejas comunes y los polinizadores silvestres, también es posible que aparezcan merodeando sobre instalaciones de colmenas, donde pueden acudir a cazar.