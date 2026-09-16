Detenida una mujer por amenazar con un machete a tres inquilinos en Gran Canaria para que abandonaran una vivienda

Cuchillo incautado - CEDIDO POR POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional han detenido en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) a una mujer como presunta autora de los delitos de allanamiento y amenazas después de que esgrimiera un machete de grandes dimensiones contra tres varones a los que exigía que abandonaran una vivienda.

En un comunicado, la Jefatura Superior de Policía de Canarias ha explicado que los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 15 de septiembre cuando se recibió una alerta de que había una mujer en un inmueble amenazan a varias personas con un arma blanca.

Una vez en el lugar, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) localizaron a tres varones que manifestaron que residían en la vivienda desde hacía aproximadamente dos meses y medio, abonando mensualmente una cantidad en concepto de alquiler.

Los mismos explicaron que la propietaria les había exigido que abandonaran el inmueble y posteriormente habría accedido a la vivienda sin permiso de éstos, y comenzó a recoger sus pertenencias y hacer sus maletas sin su consentimiento, llegando a arrojarlas por una ventana.

Ante la negativa de los inquilinos de abandonar el domicilio, la arrestada se marchó y regresó instantes después portando y esgrimiendo un machete de grandes dimensiones, y bajo amenazas logró su propósito.

Por su parte, los policías comprobaron además la existencia de grabaciones de vídeo aportadas por los afectados, que corroboraban sus testimonios momentos antes de la llegada de las patrullas policiales.

Los agentes procedieron a la detención de la mujer, y asimismo a la incautación de un machete de aproximadamente 53 centímetros de longitud total, con una hoja de unos 40 centímetros.

Por último, la Policía ha señalado que una vez se finalice las diligencias policiales la detenida será puesta a disposición de la autoridad judicial competente.