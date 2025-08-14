Suc.- Detenidas cuatro personas por tráfico de drogas y blaqueo de capitales en Telde (Gran Canaria) - POLICÍA NACIONAL

La autoridad judicial competente ha decretado el inmediato ingreso en prisión del principal investigado y responsable del punto de venta de drogas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Telde (Gran Canaria) ha detenido recientemente a dos hombres y dos mujeres como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. La detención llega tras mumerosas quejas vecinales que alertaban a los agentes de la existencia de un punto de venta de drogas en el barrio de San Juan.

Así, detallan en una nota de prensa, se estableció un dispositivo policial que logró identificar al principal responsable de la organización y reunir las pruebas necesarias que acreditasen la autoría de los hechos delictivos.

El operativo finalizó el 7 de agosto, cuando se realizaron dos entradas y registros en domicilios ubicados en San Juan. En ellos se incautaron 60 gr. de cocaína, 6 mono dosis de cocaína, 1,5 gr. de cocaína rosa "Tusi", 12 pastillas de viagra, 2 básculas digitales de precisión, un detector electrónico de billetes falsos, elementos para la elaboración y distribución de la droga, 5.075 euros en efectivo, y se detuvieron a cuatro personas.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó el inmediato ingreso en prisión para el principal investigado y responsable del punto de venta de sustancias estupefacientes.