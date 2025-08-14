Detenidas dos personas en el Aeropuerto Tenerife Sur cuando pretendían abandonar la isla con documentación falsa

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido recientemente a dos personas en la terminal de salidas del Aeropuerto de Tenerife Sur cuando pretendían abandonar la isla identificándose con documentación falsa.

El primer detenido, de nacionalidad argelina, pretendía viajar hacia Irlanda y se encontraba de manera irregular en España. En el momento de identificarse ante los agentes del control fronterizo presentó una carta de identidad francesa, que resultó ser falsa, motivando su detención por un presunto delito de falsedad documental, según ha detallado el cuerpo de seguridad en una nota de prensa.

El otro detenido, de nacionalidad georgiana, aprovechando la gran cantidad de personas que vuelan durante el verano, se identificó con una tarjeta de identidad irlandesa, lugar hacia donde pretendía viajar. Los agentes, tras realizar las comprobaciones oportunas, determinaron de igual forma que se trataba de un documento falso, por lo que se produjo finalmente su detención.

Los agentes de la Policía Nacional procedieron a las oportunas diligencias en dependencias policiales, así como la instrucción de un expediente administrativo de expulsión, dando traslado de todo lo actuado a la autoridad judicial competente y continuando las investigaciones por los hechos expuestos.