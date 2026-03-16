Detenidas trece personas por una red de tráfico de drogas que explotaba a consumidores vulnerables en Fuerteventura

Material incautado - CEDIDO POR LA POLICÍA NACIONAL

Obligaban a algunos consumidores a cometer robos para pagar sus deudas con la organización

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 16 (EUROPA PRESS)

El Grupo de Estupefacientes de la Brigada Local de la Comisaría de la Policía Nacional en Puerto del Rosario (Fuerteventura) ha detenido a trece personas tras la desarticulación de una red dedicada al tráfico de drogas que explotaba además a consumidores vulnerables para cometer delitos.

En concreto, a los detenidos se les achacan presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas, detención ilegal, extorsión y diversos delitos contra el patrimonio, entre ellos robos con fuerza, hurtos y receptación, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

De esta manera, los agentes llevaron a cabo una investigación que culminó con la entrada y registro de manera simultánea en dos inmuebles ubicados en la capital majorera, siendo uno de ellos un garaje habilitado como vivienda usado por la organización como centros logísticos y puntos de venta de droga.

En los dos registros se intervinieron 33 gramos de cocaína y 30 gramos de crack preparados para su distribución, así como 2.140 euros en efectivo, seis básculas de precisión, dos bates de béisbol, equipo de transmisiones, y diverso instrumental utilizado para la elaboración y manipulación de sustancias estupefacientes.

En el dispositivo policial colaboró la Policía Local de Puerto del Rosario, que procedió al precinto administrativo de los locales utilizados por la organización.

'MODUS OPERANDI'

Por su parte, el 'modus operandi' de la organización consistía en un sistema de explotación de consumidores de drogas en situación de extrema vulnerabilidad, para realizar labores de vigilancia, transporte de sustancias y captación de clientes.

Además, estas personas eran presuntamente obligadas a cometer robos y hurtos con el fin de saldar las deudas generadas por su propio consumo dentro de la organización.

Dicha actividad delictiva provocó un incremento de los delitos contra el patrimonio en la zona, especialmente robos en el interior de vehículos, hurtos en comercios y zonas industriales cercanas, lo que generó una gran preocupación entre los vecinos, quienes presentaron formalmente sus quejas a las autoridades.

DETENCIÓN ILEGAL Y EXTORSIÓN

Además, durante la investigación, los agentes documentaron episodios de detención ilegal y extorsión relacionados con el cobro de deudas, llegando en algunos casos a trasladar a las víctimas hasta entidades bancarias para obligarlas, bajo amenazas, a retirar dinero en efectivo.

Finalmente, los trece detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial durante los pasados días 12 y 13 de marzo, que decretó el ingreso en prisión para tres de los detenidos por su presunta implicación en un delito de detención ilegal, mientras que el resto de actuaciones relacionadas con el tráfico de drogas continúan en fase judicial.