Detenido en Añaza (Tenerife) un fugitivo con orden de entrada a prisión

Fugitivo detenido por la Policía Canaria en Añaza - POLICÍA CANARIA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Oficina de Policía Judicial de la Policía Canaria han detenido a un hombre de 45 años en el barrio santacrucero de Añaza sobre el que pesaba una orden de detención e ingreso en prisión dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

La detención se produjo tras varios meses de labores de investigación y seguimiento desarrolladas por los agentes.

Según las informaciones recabadas durante el operativo, el ahora detenido adoptaba importantes medidas de seguridad con el objetivo de evadir la acción de la justicia.

Asimismo, contaba presuntamente con la colaboración de varios amigos y vecinos, quienes le facilitaban apoyo logístico para dificultar su localización.

Entre las medidas detectadas por los investigadores se encontraba el traslado oculto en maleteros de vehículos con el fin de evitar su identificación, recoge una nota de la Policía Canaria.

El fugitivo fue localizado en la vía pública, encapuchado y acompañado por una tercera persona ajena a la actuación policial, momento en el que se procedió a su detención sin incidentes.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente para su posterior ingreso en prisión.