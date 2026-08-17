Detenido un conductor al huir de un control de la Policía Canaria y chocar con una parada de guaguas en Fuerteventura

Coche de la Policía Canaria - CEDIDO POR LA POLICÍA CANARIA

El coche figuraba como robado

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 17 (EUROPA PRESS)

La Policía Canaria detuvo durante la madrugada del 15 de agosto a un varón tras huir de un control de vehículos en Antigua (Fuerteventura) cuando circulaba en un coche robado, embestir un coche patrulla, colisionar con la mediana y finalmente chocar con una parada de guaguas.

Así lo ha informado el cuerpo autonómico, que agrega que al detenido se le atribuye la presunta comisión de delitos de desobediencia, atentado contra agente de la autoridad, contra la seguridad vial, hurto de uso de vehículo y daños.

En concreto, los hechos se iniciaron cuando agentes de la Unidad de Prevención e Intervención (UPRI) le dieron el alto mediante señales acústicas y luminosas en una zona de ocio del municipio y el varón, haciendo caso omiso a las indicaciones policiales, emprendió la huida por la carretera FV-2 a gran velocidad.

Durante el seguimiento, al que se incorporaron varias patrullas de la Policía Canaria y una patrulla de la Guardia Civil, el conductor realizó diversos adelantamientos y maniobras que pusieron en grave riesgo la seguridad del resto de usuarios de la vía, desatendiendo de manera reiterada las señales policiales de detención.

Por su parte, el vehículo colisionó contra una mediana y posteriormente embistió a uno de los vehículos policiales, ocasionándole daños materiales. Finalmente, tras perder nuevamente el control, terminó impactando contra una parada de guaguas en Costa Antigua.

Una vez inmovilizado el vehículo, el conductor trató de continuar la marcha y ofreció resistencia activa a los agentes, siendo finalmente reducido y detenido.

EL COCHE FIGURABA COMO SUSTRAÍDO

Las gestiones realizadas permitieron comprobar que el vehículo utilizado había sido sustraído y pertenecía a una empresa de alquiler, efectuándose las correspondientes actuaciones con el titular del contrato.

El detenido fue trasladado a un centro sanitario para su reconocimiento médico y posteriormente continuar con las diligencias oportunas.

La Policía Canaria ha señalado que según las informaciones recabadas durante las actuaciones, el detenido podría estar relacionado con otros hechos delictivos cometidos durante esa misma jornada, circunstancia que se encuentra actualmente en fase de investigación y esclarecimiento.