Detenido un hombre con una orden judicial de búsqueda y captura cuando mendigaba por Puerto Rico (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Mogán (Gran Canaria) ha detenido a un hombre, al que le constaba una orden de búsqueda, detención y presentación del Juzgado de Instrucción Nº6 de Las Palmas de Gran Canaria en vigor desde el 25 de julio, después de que los agentes identificaran a un varón que estaba mendigando junto a un perro por las calles de Puerto Rico.

En un comunicado, el cuerpo policial ha explicado que los hechos tuvieron lugar sobre las 23.00 horas del pasado 17 de agosto en el marco de un servicio rutinario de vigilancia en el parque de la avenida Tomás Roca Bosch.

Allí, los agentes detectaron a un individuo con un perro mendigando, por lo que procedieron a su identificación y comprobaron de sus datos con la Guardia Civil del Puesto Principal de Puerto Rico.

De esta manera, confirmaron que era reclamado por la Justicia, hecho que corroboró seguidamente el Juzgado de Guardia de Las Palmas de Gran Canaria.

El hombre fue detenido, pasando primero por las dependencias policiales para la tramitación de las correspondientes diligencias y siendo trasladado después al Puesto Principal de Puerto Rico de la Guardia Civil. Finalmente, el perro fue llevado al albergue municipal.