Detenido un hombre al ser sorprendido con 2,3 kilos de cocaína en su equipaje en el aeropuerto de La Palma

SANTA CRUZ DE LA PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Santa Cruz de la Palma han detenido de un hombre de 43 años, vecino de Las Palmas de Gran Canaria, como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, en el Aeropuerto de La Palma, tras sorprenderlo con 2,3 kilos de cocaína ocultos en el interior de su equipaje.

La aprehensión se produjo en el aeropuerto, fuera de la zona restringida, en la parte pública, cuando el acusado se disponía a abandonar la terminal, próximo a coger un vehículo, donde levantó las sospechas de los agentes ante su actitud esquiva y con alto grado de nerviosismo.

Por ello, los agentes uniformados decidieron interceptarlo con el objetivo de identificarlo y realizar un registro de sus pertenencias, encontrando así en el interior de su maleta y de forma oculta, 2,3 kilogramos de sustancia estupefaciente, cocaína y un teléfono móvil, motivo por el cual procedieron a su inmediata detención como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, recoge una nota de la Guardia Civil.

El detenido, junto con la droga intervenida, fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Santa Cruz de La Palma, que acordó su ingreso en prisión provisional.