Suc.-Detenido tras incendiar dos vehículos en Arrecife y se esclarece su vinculación a un caso de violencia de género - AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE

El presunto autor de los hechos fue localizado una hora después por la Policía Local de la localidad, a un kilómetro de distancia del lugar

ARRECIFE (LANZAROTE), 11 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Local de Arrecife han detenido al presunto autor del incendio de dos vehículos producido recientemente en la localidad. Las pesquisas concluyen que los hechos están relacionados con un caso de violencia de género.

El incendio en estos automóviles ocurrió recientemente en una calle céntrica en un barrio de la capital de Lanzarote, a primera hora de la mañana, según ha informado el consistorio este sábado en una nota de prensa.

Así, al acudir los agentes policiales al lugar de los hechos, se observó que en el lugar de inicio del incendio, entonces sofocado por efectivos de los bomberos, existían restos de material combustible que, presumiblemente, se habría utilizado para propagar el fuego, por lo que existían evidentes indicios de provocar daños.

Fruto de las primeras indagaciones y gracias a la colaboración ciudadana, en colaboración con la UFAM del Cuerpo Nacional de Policía, se determinó que los hechos estaban directamente relacionados con un concurso de delitos en materia de violencia de género, siendo localizado el autor de los hechos una hora después por la Policía Local de Arrecife, a un kilómetro de distancia del lugar.

De este modo, los agentes de la Policía Local de Arrecife procedieron, esa misma mañana del incendio provocado, a la detención del presunto autor para su posterior puesta a disposición de la autoridad judicial.