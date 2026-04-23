Sucesos.- Detenido al localizar en el interior de su empresa una plantación de cannabis en una inspección de trabajo - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, han detenido en el sur de Tenerife a un hombre por un delito contra la salud pública, al localizar en el interior de su empresa hasta 12 plantas de cannabis, así como instrumentos destinados a su cultivo.

Los hechos se enmarcan en un dispositivo de control en empresas y locales ubicados en un polígono industrial situado en el sur de la isla dentro de las labores de colaboración entre ambos organismos en materia de lucha contra el empleo irregular y fraude en la seguridad social, según precisa el cuerpo de seguridad en una nota.

Durante el operativo conjunto se inspeccionaron 9 establecimientos que albergaban a un total 10 empresas, procediéndose a recabar la identificación de 21 personas trabajadoras.

La actuación se ha saldado con la detención de un varón, titular de uno de los almacenes, como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras localizar en su interior 12 plantas de cannabis, así como diversos instrumentos destinados a su cultivo tales como sistemas de riego automáticos y lámparas de luz.

En el cumplimiento de las obligaciones normativas en el orden social se detectó la presencia de un trabajador en situación irregular y numerosas graves deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales, cuya corrección ha sido formalmente requerida con la correspondiente exigencia de responsabilidades administrativas.