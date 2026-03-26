Sucesos.- Detenido el presunto autor de varios robos con fuerza en interior de vehículos en La Laguna (Tenerife) - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido al presunto autor de varios robos con fuerza en interior de vehículos cometidos por las zonas del Barrio de la Cuesta, Barrio del Rocío, Barrio del Pilar y alrededores, en el municipio tinerfeño de La Laguna.

La investigación comenzó tras observar los agentes un incremento de este tipo de robos en las citadas zonas bajo un mismo modus operandi: fractura de ventanillas de coche, acceso y sustracción de cualquier efecto que se encontrase en el interior, siempre en horario nocturno, según ha precisado en una nota el cuerpo de seguridad.

Con la colaboración policial entre las diferentes unidades, y a pesar de que el presunto autor tomaba fuertes medidas de seguridad para evitar ser descubierto, se consiguió su localización in fraganti portando en una mochila multitud de efectos cuya procedencia no podía justificar como gafas de sol, auriculares, mandos de garaje, etc.

Finalmente, los investigadores consiguieron esclarecer cinco robos con fuerza en interior de vehículos y devolver las pertenencias sustraídas a sus legítimos propietarios.

Tras constatar los agentes su reiterada implicación en este tipo de hechos delictivos, se intensificó la coordinación con comisarías cercanas a los hechos, lo que permitió esclarecer y atribuirle al arrestado otros nueve robos con fuerza en interior de vehículos.

Una vez finalizadas las diligencias policiales el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.