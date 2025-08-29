Detenido al ser pillado 'in fraganti' robando en un coche estacionado en Santa Lucía (Gran Canaria)

Archivo - Coche de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Puesto Principal de Vecindario (Gran Canaria) ha detenido a un individuo que fue pillado 'in fraganti' robando en el interior de un vehículo en Santa Lucía de Tirajana, frustrando lo que podría haber sido una serie de robos.

En un comunicado la Benemérita ha explicado que los hechos ocurrieron sobre las 05.30 horas del 15 de agosto cuando un vecino se percató de la presencia de un hombre que manipulaba un vehículo en actitud sospechosa, por lo que avisó a las autoridades y proporcionó una descripción precisa de la situación.

A los pocos minutos se perdonó una patrulla y los agentes se entrevistaron con el testigo, quien le señaló al sospechoso, que se encontraba agachado en el interior de otro vehículo.

Además, localizaron una bolsa de trabajo con herramientas que el delincuente había ocultado en una rampa cercana, material habitualmente empleado para forzar cerraduras y llevar a cabo robos en vehículos.

El individuo fue detenido 'in situ' y trasladado a dependencias policiales, frustrando así sus planes de continuar con nuevas sustracciones en la zona

Finalmente, las diligencias y detenido han sido puestos a disposición del Juzgado en funciones de guardia de San Bartolomé de Tirajana.