Detenido por vender droga desde su domicilio en una urbanización de San Fernando de Maspalomas (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón en el marco de una investigación judicializada por tráfico de drogas en la urbanización de El Patronato, en San Fernando de Maspalomas, al vender droga desde su domicilio, lo que motivó una alarma social de los vecinos por el continuo trasiego de personas y las condiciones insalubres del inmueble.

Según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias, la actuación policial tuvo lugar tras recibirse información a través de los canales internos del Cuerpo en los que numerosos vecinos manifestaban la inseguridad que percibían en la zona.

De esta manera, más de 200 residentes habían presentado un escrito colectivo en el que expresaban su preocupación por la grave situación, motivada por el consumo y compraventa de drogas en la vía pública y en las áreas comunes de la urbanización.

Así, agentes adscritos a la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Maspalomas constataron que el detenido vendía sustancias estupefacientes a numerosos clientes que acudían de forma continua a su domicilio.

Durante la investigación se comprobó también cómo algunos de los consumidores adquirían y consumían cocaína y heroína dentro del inmueble, mientras que otros lo hacían en la vía pública.

Ante tales hechos, se procedió a la entrada y registro de la vivienda, considerada como el principal punto de venta de drogas de la zona, dando como resultado la incautación de 9,81 gramos de cocaína, 9,26 gramos de heroína, 1.293 euros en efectivo, además de diversos efectos relacionados con actividades ilícitas anteriores.

El detenido, al que le constaban además dos reclamaciones judiciales en vigor por los Juzgados de lo Penal de Las Palmas, fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial, decretándose su ingreso en prisión.