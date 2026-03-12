Detenidos en el Aeropuerto Tenerife Sur dos acusados de múltiples robos en viviendas de Tenerife

Sucesos.- Detenidos en el Aeropuerto Tenerife Sur los dos acusados de múltiples robos en viviendas de Tenerife - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido recientemente en el aeropuerto Tenerife Sur a dos varones, de 30 y 37 años de edad, acusados de perpetrar múltiples robos en el interior de viviendas ubicadas en diferentes municipios de Tenerife.

Tras las denuncias presentadas por los perjudicados, los agentes de ambos Cuerpos se encontraban inmersos en una investigación que había creado una importante alarma social entre los vecinos de los municipios afectados por los robos, según ha informado la Policía Nacional en una nota.

Conforme a los indicios y pruebas que tenían, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional detuvieron en la zona de salidas del Aeropuerto Tenerife Sur a sendos acusados, quienes se disponían a abandonar la isla con muchos de los efectos sustraídos de diferentes viviendas.

A PLENA LUZ DEL DÍA

Los acusados actuaban a plena luz del día, aprovechando en muchos casos que las viviendas se encontraban vacías. Comprobaban previamente realizando uno de ellos la vigilancia a pie, mientras el otro circulaba en la mayoría de las ocasiones con un turismo por la zona objeto de cada robo.

En más de una ocasión, los acusados fueron vistos por los propios vecinos cuando merodeaban por la zona y trataban de acceder a alguna vivienda. Estos aprovecharon para grabarlos con sus teléfonos móviles, aportando las imágenes con la presentación de la denuncia.

Cuando los acusados conseguían acceder al interior de las viviendas, tras escalar o fracturar puertas y ventanas, sustraían principalmente piezas de joyería y dinero en efectivo.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

La investigación continúa abierta tratando de esclarecer la participación de cada uno de los acusados en los delitos cometidos e identificar y entregar cada una de las piezas de joyería recuperadas a sus legítimos propietarios.