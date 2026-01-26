Detenidos dos jóvenes tras desmantelarse un punto de venta de droga en La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional desmantela un punto de venta de droga en el barrio de la Isleta - CEDIDO POR LA POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha procedido a la detención de dos jóvenes por un presunto delito contra la salud pública tras desmantelar un punto de venta de droga en el barrio de La Isleta de Las Palmas de Gran Canaria.

En un comunicado, la Jefatura Superior de Policía de Canarias ha explicado que los agentes llevaron a cabo un operativo policial en la zona del Sanz Orrio en el que también tramitaron de varias actas administrativas por tenencia de sustancias estupefacientes.

La actuación se desarrolló en la madrugada del 25 de enero, en el marco de un dispositivo especial de vigilancia establecido en la zona y llevado de manera conjunta por la unidad de prevención y reacción (UPR) y la Unidad de Guías Caninos, tras diversas informaciones vecinales que alertaban de la posible venta de droga al menudeo en el lugar.

De esta manera, agentes de paisano observaron como uno de los investigados realizaban múltiples transacciones de sustancias estupefacientes, tanto a viandantes como a ocupantes de vehículos.

Después de una de estas ventas, los policías interceptaron un vehículo implicado y localizaron en su interior sustancias estupefacientes, lo que dio lugar a la correspondiente propuesta de sanción administrativa.

Posteriormente, con el apoyo de unidades uniformadas y del indicativo de Guías Caninos, procedieron a la identificación y registro de varias personas en la zona, interviniendo cocaína, hachís, dinero en efectivo y un arma blanca, levantándose varias actas por la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Como resultado, se procedió a la detención de dos jóvenes, interviniéndose más de 450 euros en efectivo, diversas dosis de cocaína y hachís, así como varios teléfonos móviles presuntamente utilizados para la actividad ilícita.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, los arrestados serán puestos a disposición de la autoridad judicial competente.