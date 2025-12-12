Detenidos dos jóvenes tras un intento de robo con violencia en una gasolinera de Los Realejos (Tenerife)

Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos jóvenes como presuntos autores de un intento de robo con violencia ocurrido durante la tarde del pasado 18 de noviembre en una gasolinera situada en el polígono industrial de La Gañanía, en el municipio de Los Realejos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las siete de la tarde, cuando ambos individuos accedieron al establecimiento con la intención de sustraer la caja registradora, según ha informado el cuerpo de seguridad en una nota.

Así, tras forcejear con el personal, no lograron su objetivo y huyeron del lugar en una motocicleta. Minutos después, el vehículo utilizado para la fuga fue localizado en una zona próxima del mismo polígono industrial.

Con la investigación desarrollada por la Policía Nacional, se determinó la presunta implicación de uno de los arrestados en uno de los robos cometidos la misma tarde. Al segundo detenido se le atribuye la presunta comisión de cuatro robos violentos en establecimientos de Los Realejos, presentando todos los hechos un patrón similar basado en el uso de la fuerza física para intentar sustraer la recaudación de los comercios afectados.

En la actualidad, la investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos.