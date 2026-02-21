Detenidos los dos presuntos autores de una agresión a un joven en Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Coche de Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria - EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha detenido en la pasada madrugada a los dos presuntos autores de una agresión violenta que habría dejado en estado inconsciente a un joven en el barrio de La Isleta.

Así lo confirma a Europa Press el cuerpo de seguridad, que detalla que sobre las 4.30 horas de este sábado se dio aviso del suceso al cuerpo de agentes del dispositivo especial por el Carnaval, que se desplazó a la zona.

Una vez en el lugar, al percatarse los agresores de la presencia policial, estos huyeron de lugar. Sin embargo, mediante un vídeo facilitado a los agentes, se logró identificar a los autores de la agresión y, rápidamente, tras su búsqueda por los alrededores, se consiguió localizarlos y detenerlos.

Uno de los detenidos, detalla la Policía Local, portaba una tobillera de localización permanente.

La víctima, tras ser auxiliada por efectivos de emergencia, arribó al Hospital de Doctor Negrín con policontusiones, traumatismos y diversas laceraciones derivadas de la agresión.

Por el momento, se desconocen las causas que motivarían la agresión.