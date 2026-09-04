Detenidos tres hombres por agredir y amenazar con arma blanca a una pareja en Fuerteventura por venta de drogas

Vehículo de la Policía Nacional en archivo. - POLICÍA NACIONAL

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 4 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Puerto del Rosario a tres hombres de 29, 47 y 49 años implicados en una reyerta el pasado 31 de agosto en las inmediaciones de un acuartelamiento militar de la capital majorera.

La actuación comenzó después de recibirse un aviso alertando de una pelea en la vía pública en la que varias personas portaban armas blancas.

Según las diligencias practicadas, un grupo formado por cuatro personas habría abordado violentamente a una pareja que se encontraba en la zona y durante el asalto, uno de los presuntos autores habría sujetado a la mujer por el cuello mientras la amenazaba con un cuchillo de grandes dimensiones colocado a la altura del abdomen, apoderándose de efectos personales.

Paralelamente, el hombre que la acompañaba fue perseguido por varios de los agresores, que también portaban armas blancas.

Ante la situación, ambas víctimas trataron de ponerse a salvo en las inmediaciones del acuartelamiento y solicitaron ayuda al personal militar que prestaba servicio de seguridad.

Uno de los agresores continuó la persecución portando el cuchillo y llegó a atacar a uno de los militares que intervino para impedir que alcanzara a la víctima, señala la Policía Nacional en una nota.

Como consecuencia del enfrentamiento, el militar sufrió lesiones en ambos brazos y en una mano.

Ante el riesgo existente para las personas presentes, miembros del cuerpo de guardia efectuaron disparos de advertencia, consiguiendo finalmente desarmar y reducir al presunto agresor.

Poco después llegaron al lugar varias dotaciones de la Policía Nacional, que aseguraron la zona y procedieron inicialmente a la detención de dos de los presuntos implicados.

La investigación posterior, asumida por agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Puerto del Rosario con la colaboración de Seguridad Ciudadana y Policía Científica, permitió reconstruir lo sucedido e identificar al resto de personas presuntamente relacionadas con el asalto.

Las pesquisas condujeron horas después hasta un tercer hombre, de 47 años, que fue localizado y detenido como presunto coautor del robo con violencia.

COCAÍNA Y HEROÍNA

Durante su ingreso en dependencias policiales, los agentes localizaron entre sus pertenencias una bolsa que contenía aproximadamente cinco gramos de cocaína y cerca de tres gramos de heroína.

Esta última sustancia se encontraba distribuida en nueve dosis individualizadas, circunstancia que, junto con el resto de indicios recabados, motivó que se le atribuyera además un presunto delito contra la salud pública.

La investigación permitió igualmente identificar a una cuarta persona, una mujer de 25 años, como presunta participante en el robo con violencia.

Al cierre de las diligencias permanecía pendiente de localización y sobre ella se había establecido una reclamación policial para proceder a su detención.

A partir de las declaraciones de víctimas y testigos, los efectos intervenidos y el resto de las diligencias practicadas, la investigación policial sitúa el origen en un posible 'ajuste de cuentas' o reclamación violenta de deudas relacionada con el entorno del tráfico de drogas local.

A los detenidos se les atribuyen, en función de su participación, presuntos delitos de robo con violencia e intimidación, homicidio en grado de tentativa, atentado a agente de la autoridad y tráfico de drogas.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, los tres arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente en Puerto del Rosario, que decretó el ingreso en prisión provisional de los tres detenidos.