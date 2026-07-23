Detenidos tres hombres tras captar a una menor en un centro de acogida en Tenerife para forzar un matrimonio en Italia

Archivo - Imagen de archivo de vehículo policial. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas por un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzoso.

La investigación se inició el 6 de julio de 2025 cuando se interceptó en el aeropuerto de Los Rodeos-Tenerife Norte a un hombre acompañado de una menor de 14 años que portaba un pasaporte de otra mujer seis años mayor que ella.

La joven se encontraba en un centro de acogida de Tenerife, que había interpuesto con anterioridad una denuncia por su desaparición.

Los responsables del centro dieron aviso a la policía tras ser alertados por otros jóvenes internos que vieron a su compañera junto a un hombre en una parada de guaguas cercana.

Una vez localizada la menor junto al hombre en el aeropuerto, se procedió a su identificación, comprobando que portaba documentación falsa que no se correspondía con la identidad de la joven, procediendo en ese momento a su detención, detalla la Policía Nacional en una nota.

Gracias al testimonio de la menor los investigadores descubrieron que la misma habría estado recibiendo amenazas desde hacía tiempo por otro hombre residente en Italia para casarse con él.

Asimismo, el hombre pagó la dote a la familia de la joven para que también ejerciera presión sobre ella, y encargó al detenido el traslado hasta Italia.

Entre las pertenencias intervenidas en el aeropuerto se recabaron documentos de gran interés para la investigación, así como el teléfono móvil del hombre detenido.

Asimismo, se procedió a la detención de una tercera persona, un hombre presuntamente responsable de facilitar la documentación falsa para hacer pasar a la joven por mayor de edad.

Finalmente, en el mes de mayo del presente año, gracias a la cooperación judicial internacional, se detuvo en Italia al hombre que presuntamente encargó el matrimonio con la menor, quien ingresó en prisión a la espera de su extradición a España.