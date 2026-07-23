Detenidos tres hombres por cometer varios robos con violencia en un barrio de Arucas (Gran Canaria)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha detenido a tres personas como presuntos autores de numerosos delitos contra el patrimonio, entre ellos robos con fuerza, robos con violencia e intimidación y allanamiento de morada, cometidos principalmente en el barrio de Santidad (Arucas).

Su actividad había generado una "notable alarma" social entre los vecinos de la zona, debido a la reiteración de los hechos y al "sentimiento de inseguridad" que provocaban entre los vecinos, señala el instituto armado en una nota.

La investigación, llevada a cabo por la Guardia Civil del Puesto de Arucas, permitió esclarecer los distintos hechos delictivos e identificar plenamente a sus presuntos autores.

Durante el desarrollo de las actuaciones, la Policía Local de Arucas colaboró de forma coordinada con la Guardia Civil en diversas intervenciones operativas, evitando la comisión de varios robos y procediendo, en otras ocasiones, a la detención de los implicados, lo que resultó fundamental para el avance de la investigación y la recopilación de pruebas.

Una vez concluidas las diligencias policiales, los tres detenidos fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arucas.

Tras valorar los indicios aportados por los investigadores y la reiteración delictiva de los arrestados, la autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional de los tres, ordenándose su inmediato traslado al correspondiente centro penitenciario.