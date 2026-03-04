Detienen a un buque remolcador que se había dado a la fuga del puerto de Las Palmas

El buque remolcador 'Sylvia M', que se había dado a la fuga en el puerto de Las Palmas - CAPITANÍA MARÍTIMA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Capitanía Marítima de Las Palmas, dependiente de la Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha conseguido detener al buque remolcador 'Sylvia M.' y su remolque, con bandera de Tanzania, que tras haber sido detenido en diciembre de 2025 en el puerto de La Luz, decidió darse a la fuga.

Por este motivo, Capitanía Marítima ha informado de que se le abrirá expediente sancionador, enfrentándose a una multa por desobediencia que podría llegar a los 180.000 euros.

El buque remolcador 'Sylvia M.', según ha explicado Capitanía Marítima en nota de prensa, permanecía en el Puerto de Las Palmas desde el 3 de diciembre, día en el que estando a unas 3 millas náuticas, informó al Centro de Control de Salvamento Marítimo que no tenía combustible suficiente, estando uno de sus motores fuera de servicio y el otro a la mitad de su capacidad.

Además expuso que estaba remolcando a otro buque y tenía inoperativa la maquinilla de remolque. Ante ello, desde Capitanía Marítima se dio instrucciones a Salvamento Marítimo, Prácticos y Autoridad Portuaria para gestionar el acceso del buque.

En concreto, el remolcador de Salvamento 'Miguel de Cervantes' consiguió dar un cabo de remolque y, una vez firme, se dio orden de acceder al Puerto, donde Capitanía Marítima lo inspeccionó y emitió una orden de detención.

En ese momento, y tras varias consultas, se comprobó que tanto el remolcador como el buque remolcado estaban en proceso de certificación de la bandera de Tanzania.

En relación con ello, el 27 de febrero el representante de la bandera comunicó que el buque había finalizado las reparaciones y estaba correctamente certificado, quedando a la espera de la necesidad de una inspección por parte de Capitanía Marítima para verificar la situación y, si procediera, levantar la retención del buque.

Sin embargo, el lunes, 2 de marzo, a las 19.15 horas, el centro de control de Salvamento Marítimo detectó que el buque 'Sylvia M' estaba saliendo por la bocana con el buque remolcado, sin hacer uso de los servicios de practicaje.

El buque, en medio de un gran temporal, desoyó la instrucción de Capitanía Marítima para que volviera a puerto con su remolque y "no cooperó", por lo que tuvieron que contactar con el servicio marítimo de la Guardia Civil, que desplegó la patrullera 'Río Ara', y movilizó al remolcador de Sasemar 'Miguel de Cervantes'.

Finalmente el buque 'Sylvia M.' regresó a puerto sobre las 03.30 horas con problemas de propulsión y gobierno, remolcado nuevamente por el 'Miguel de Cervantes' y vigilado por la Guardia Civil.