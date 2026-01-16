Detienen a cinco personas de un clan familiar y desmantelan una red de venta de drogas en Tenerife

Un hombre detenido en el sur de Tenerife en una operación de desmantelamiento de una red dedicada al tráfico de drogas - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado a la distribución de sustancias estupefacientes al 'menudeo' que operaba principalmente en la zona sur de la isla de Tenerife.

En total cinco personas han sido detenidas, cuatro hombres y una mujer de entre 22 y 55 años, como presuntos autores de varios delitos como pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

La operación se inició a finales del pasado verano, tras detectar los agentes que un clan familiar asentado en el sur de Tenerife que podría estar dirigiendo un entramado delictivo con una estructura perfectamente jerarquizada, teniendo cada uno de sus miembros una rol específico como dirección, logística, adulteración de la droga o distribución, recoge una nota del instituto armado.

El 'modus operandi' utilizado destaca por su especialización logística para asegurar un transporte más seguro de la droga, que escondían en los vehículos tras la realización de sofisticados sistemas de ocultación que eran accionados por mecanismos inventados por ellos mismos.

Además, también hacían uso de 'vehículos lanzadera' --circulan delante del que transporta la droga para vigilar-- para detectar posibles controles policiales.

Así, se realizaron un total de seis registros simultáneos en viviendas y un establecimiento comercial, ubicados en los municipios de Granadilla de Abona, San Miguel de Abona y Tacoronte, durante los que se incautaron más de 70.000 euros en efectivo localizados en diversos escondites y cajas de seguridad, más 400 dosis de cocaína, 540 de hachís, 293 de marihuana y 150 de MDMA.

También fueron intervenidos cinco vehículos, algunos de ellos de marcas de alta gama, varias armas simuladas, numerosas básculas de precisión, envasadoras al vacío y diversos dispositivos electrónicos.

La operación ha sido llevada a cabo por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Playa de las Américas, que contó con el apoyo de otras unidades como la Unidad Orgánica de Policía Judicial, Grupo de Reserva y Seguridad Número 8 de Canarias (GRS), Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) y Servicio Cinológico, y ha sido dirigida por la Plaza Número 1 del Tribunal de Instancia de Granadilla de Abona y la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife.