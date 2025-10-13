Detienen a dos hombres que elaboraban droga sintética para venderla en Maspalomas, al sur de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, junto a Vigilancia Aduanera de Las Palmas, ha detenido a dos hombres, de 32 y 39 años, con antecedentes policiales, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas por supuestamente elaborar droga sintética para venderla en Maspalomas, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

Las detenciones se han producido después de que la Policía Nacional iniciara una investigación en el año 2022, tras recibir información de que los investigados se desplazaban a una zona de ocio nocturno de Maspalomas para captar clientes, según ha informado el cuerpo policial en nota de prensa.

En el transcurso de la investigación, los agentes pudieron verificar que también vendían la droga en sus domicilios, donde la elaboraban empleando precursores químicos fiscalizados o haciendo uso de sustancias químicas no fiscalizadas (pre-precursores) aún por las convenciones internacionales.

Esto, matizan, conlleva un peligro evidente para la salud pública, ya que se trata de sustancias que causan grave daño y en las que el uso de multitud de preparados, tales como ácidos, alcoholes y disolventes acaban generando un gran daño a la salud del consumidor final.

Por ello, con el correspondiente mandamiento judicial, se realizaron dos entradas y registros en los domicilios de las dos personas investigadas, pudiendo incautarse los agentes de 143 pastillas de éxtasis, 190 gramos de mefedrona, 35 gramos de anfetamina, 13 gramos de MDMA, 12 gramos de tusi-2CB, cuatro gramos de ketamina, 1,6 gramos de metanfetamina, 51,59 mililitros de GHB, 7.758 mililitros de GBL y 3.000 euros en efectivo, además de numerosa documentación.

Finalmente, han sido detenidos dos hombres como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y puestos a disposición de la autoridad judicial competente, decretando su ingreso en prisión.