Detienen a dos personas y desmantelan un punto de venta de cocaína en una vivienda en Santa Cruz de Tenerife

Vivienda insalubre donde se vendía droga en Santa Cruz de Tenerife - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un punto de venta de cocaína que operaba en el barrio de Los Gladiolos, en Santa Cruz de Tenerife.

La investigación se inició tras detectarse la existencia de un punto activo de venta de sustancias estupefacientes, concretamente cocaína, en el cual un individuo presuntamente estaría dedicándose a la venta dicha sustancia desde su domicilio.

Tras la realización de las gestiones de investigación, se observó que al domicilio acudían una gran cantidad de personas portando muchas de ellas el dinero en efectivo, abandonando el lugar posteriormente con la sustancia, recoge una nota de la Policía Nacional.

Por ello, una vez reunidos los indicios necesarios y con la correspondiente autorización judicial, se practicó la entrada y registro en el inmueble, procediendo a la detención del principal investigado y de su pareja, así como a la incautación de 250 gramos de cocaína, 73 gramos de corte de esta misma sustancia, 49 gramos de hachís y dinero en efectivo.

A los detenidos se les imputa un delito de tráfico de drogas, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó el ingreso en prisión de uno de ellos.

Durante el registro en el domicilio del investigado, los agentes comprobaron que en la vivienda residían dos menores de 3 y 6 años en condiciones de extrema insalubridad y que presentaba una acumulación masiva de basura, así como una plaga de cucarachas y una gran cantidad de insectos y roedores.

Ante esta situación, los agentes se pusieron inmediatamente en contacto con la Fiscalía de Menores de Santa Cruz de Tenerife para movilizar los recursos asistenciales públicos necesarios para proteger a dichas menores, que fueron inmediatamente puestas bajo el amparo y la protección de la Dirección General del Menor y Familia del Gobierno de Canarias.