Detienen a un hombre por golpear a una gata y ocasionarle la muerte en Mogán (Gran Canaria)

Archivo - Un vehículo de Seprona de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través del equipo del SEPRONA de Vecindario (Gran Canaria), ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra los animales al golpear a una gata en la cabeza con unas llaves y ocasionarle una hemorragia que le produjo la muerte en Mogán.

Los hechos se remontan al 30 de agosto de 2025, en un residencial del municipio de Mogán, donde estaba una gata callejera, de unos siete u ocho años, conocida por los vecinos como Millu, y que formaba parte de una colonia felina asentada en el lugar desde hacía varios años.

Era una gata tranquila, acostumbrada a convivir con las personas y confiada ante su presencia, lo que lamentablemente propició el "fatal encuentro" con su agresor, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

La detención se produjo después de que un ciudadano presentara una denuncia, motivo por el que el SEPRONA inició una investigación que permitió esclarecer lo ocurrido gracias al análisis de las imágenes de videovigilancia del complejo.

En las grabaciones, indicó, se observa cómo el detenido se aproxima a la gata con un manojo de llaves en la mano y antes de atacarla, gira la cabeza probablemente, matiza la Guardia Civil, para asegurarse de no ser visto, para a continuación golpear al animal con las llaves, causándole una hemorragia que acabó con su vida.

Las imágenes también reflejan con "crudeza el sufrimiento extremo" que el animal padeció durante casi un minuto antes de morir, mientras su agresor se limitó a observarla "sin prestar ningún tipo de auxilio".

En el atestado instruido por la Guardia Civil se subraya que proteger a los animales es una cuestión ética y de civismo, responsabilidad compartida por todos los ciudadanos.

Las diligencias, por su parte, han sido remitidas al juzgado de guardia de San Bartolomé de Tirajana y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas, acompañadas de las pruebas necesarias para la persecución penal del delito.