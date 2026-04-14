Detienen a un hombre por malos tratos a su familia y por herir a policías en Las Palmas de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido, en la noche del 6 de abril, a un hombre por presuntos malos tratos en el ámbito familiar, en concreto contra su ex pareja y su hija,, así como por herir a agentes policiales de carácter leve en Las Palmas de Gran Canaria.

La detención se produjo después de que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias diera aviso a la Policía Nacional de que un hombre estaba en un "estado de gran agitación" en su vivienda, manifestando intenciones de atentar contra su propia vida, según ha informado el cuerpo policial en nota de prensa.

Al personarse los agentes en el inmueble, localizaron al hombre en una zona anexa a la vivienda, que se caracterizaba por su "difícil acceso", y comprobaron que el ahora detenido presentaba una actitud "muy alterada", al tiempo que mostraba resistencia a la intervención policial y dificultaba las labores de mediación.

Ante esta situación, los agentes establecieron un dispositivo centrado en garantizar la seguridad tanto del propio implicado como de terceras personas, priorizando la contención de la situación mediante técnicas de diálogo y control.

Sin embargo, ante la persistencia de la conducta violenta y el riesgo existente, los agentes actuantes optaron por llevar a cabo medidas operativas necesarias para neutralizar la situación, logrando finalmente controlar al hombre y evitando que pudiera causarse daños.

De esta forma, tras asegurar al hombre, los servicios sanitarios desplazados al lugar lo atendieron y trasladaron posteriormente a un centro hospitalario para su valoración. Asimismo, debido a la intervención, varios agentes resultaron heridos con lesiones de carácter leve.

En la intervención los agentes se incautaron de dos navajas de acero y un arma blanca de grandes dimensiones, y procedieron a la detención del hombre por su presunta implicación en delitos de malos tratos en el ámbito familiar, atentado contra agentes de la autoridad y lesiones.

Tras concluir las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.