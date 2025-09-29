Detienen a un hombre mayor por robar hasta 11 bicicletas en diferentes puntos de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) a un hombre, de 72 años y con antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de hurto tras la sustracción sistemática de bicicletas --hasta 11-- en diferentes localidades de la isla.

La detención se produjo después de que en el mes de agosto los agentes iniciaran una investigación tras recibir una denuncia por la sustracción de una bicicleta eléctrica valorada en 2.800 euros, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

La investigación permitió comprobar que el autor se desplazaba en autobús hasta zonas alejadas de su residencia, donde seleccionaba las bicicletas para sustraerlas, y para tratar de pasar desapercibido, vestía indumentaria de ciclista y portaba una mochila en la que llevaba una cizalla con la que forzaba los sistemas de seguridad.

El ahora arrestado también utilizaba simuladores de tatuajes en los brazos para dificultar su identificación, y tras consumar los robos, regresaba a su domicilio transportando las bicicletas en la bodega del autobús.

Finalmente las pesquisas policiales determinaron que el investigado podía llegar a sustraer varias bicicletas en una misma mañana, que posteriormente ofrecía en venta ambulante en la zona de su residencia.

Si bien, las indagaciones realizadas permitieron a los agentes identificarlo y proceder a su detención en la localidad de San Bartolomé de Tirajana, donde fueron recuperadas un total de 11 bicicletas sustraídas.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.