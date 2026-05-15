Detienen a 5 hombres en dos dispositivos contra la droga en Telde (Gran Canaria)

Dinero y droga incautado por Policía Nacional en Telde (Gran Canaria) - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco hombres como presuntos autores de un delito contra la salud pública en el marco de dos dispositivos preventivos de seguridad ciudadana y control de sustancias estupefacientes desarrollados en Telde (Gran Canaria).

El primer detenido se produjo el 1 de mayo cuando, en un control preventivo en la carretera de Tufia, los agentes realizaron un registro a un turismo, localizando en el mismo un envase de plástico que contenía cocaína, así como otra bolsa con más cantidad de la misma sustancia oculta en el interior del vehículo.

Asimismo los agentes intervinieron hachís y dinero en efectivo fraccionado en billetes y monedas, motivo por el que detuvieron a uno de los ocupantes del vehículo, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Posteriormente, el 7 de mayo, se produjo una segunda actuación policial en otro dispositivo preventivo de control de personas, vehículos y sustancias estupefacientes desarrollado en una vía pública de Telde.

En esta ocasión, los agentes observaron un turismo que, al aproximarse al control policial, realizó una maniobra evasiva con la intención de evitar el dispositivo, si bien al darle el alto e identificar a sus cuatro ocupantes, los agentes comprobaron el estado de nerviosismo que presentaban, por el que realizaron una inspección del turismo.

En dicho registro localizaron una bolsa de tela oculta entre los asientos delanteros que contenía 10 piezas de hachís, con un peso aproximado de 100 gramos cada una. Estas piezas se encontraban envueltas individualmente y distribuidas en distintos envoltorios.

Además los agentes intervinieron dinero en efectivo fraccionado y pequeñas cantidades adicionales de hachís entre las pertenencias de los ocupantes.

El resultado de ambas actuaciones ha sido la intervención de aproximadamente 1.002,96 gramos de hachís y 104 gramos de cocaína, así como 778,56 euros en efectivo y un billete falso de 20 euros.

Finalmente los cinco detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.