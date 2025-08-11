Detienen a más de 10 personas en operación contra el tráfico de drogas en Arenales, en Las Palmas de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a primera hora de este lunes, 11 de agosto, a más de diez personas en una operación contra el tráfico de drogas desarrollada en el céntrico barrio de Arenales, en Las Palmas de Gran Canaria, si bien se extiende a otros puntos de la isla grancanaria.

La operación, que busca dar respuesta a la problemática social que afecta a cierta zonas del barrio, donde este tipo de actividades ilícitas ha generado una "especial preocupación vecinal", según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, ha tenido su principal intervención en la calle Molino de Viento de la capital grancanaria y se ha extendido a otros puntos de la isla.

Durante la operación se han practicado, además, siete entradas y registros en domicilios, lo que ha motivado la detención de más de una decena de personas, y los agentes se han incautado de distintas cantidades de sustancias estupefacientes.

El dispositivo se ha desarrollado con la colaboración de la Policía Local, y actualmente las diligencias permanecen bajo secreto de sumario.