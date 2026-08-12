Detienen a un menor por agredir con un arma blanca a un hombre en una finca de Ingenio (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Gran Canaria ha detenido a un menor como presunto autor de un delito de lesiones con arma blanca tras agredir a un hombre durante la noche del 6 de agosto en Ingenio.

La detención se ha producido después de que la Guardia Civil recibiera un aviso alertando de una persona herida por arma blanca, motivo por el que se desplazaron hasta el lugar varias patrullas que comprobaron que la víctima estaba siendo atendida por los servicios sanitarios debido a las lesiones sufridas, según ha informado el instituto armado en nota de prensa.

Los agentes, según las primeras investigaciones, conocieron que la agresión se produjo durante una reunión y presuntamente el menor habría utilizado un arma blanca para causar diversas lesiones a la víctima, entre ellas una herida de carácter grave en el cuello, que gracias a la rápida asistencia sanitaria permitió estabilizar al perjudicado y proceder a su traslado a un centro hospitalario para recibir tratamiento especializado.

Las lesiones de la víctima incluían una herida inciso-contusa de aproximadamente cinco centímetros en la zona cervical, que precisó sutura, así como otras lesiones de menor consideración.

Ante ello, agentes del Puesto Principal de Agüimes desarrollaron una investigación basada en la inspección del escenario, la obtención de testimonios presenciales y la localización de indicios materiales relacionados con la agresión.

En este marco, además, realizaron un rápido despliegue por el entorno que permitió a los guardias civiles localizar al presunto autor oculto en una zona próxima al lugar de los hechos, evitando su huida. Además se pudo recuperar las armas presuntamente empleadas durante la agresión.

Los agentes intervinieron un cuchillo de hoja fija y una navaja de apertura asistida, efectos que fueron incorporados a las diligencias como pruebas de convicción y puestos a disposición de la autoridad competente.

También se han recogido las manifestaciones de la víctima y de varios testigos presenciales, todo ello señalan que ha sido "determinante" para reconstruir lo ocurrido y esclarecer las circunstancias en las que se produjo la agresión.

Finalmente las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto con los informes médicos, las declaraciones recogidas y los efectos intervenidos, han sido remitidas a la Fiscalía de Menores de Las Palmas, autoridad encargada de la continuación del procedimiento.