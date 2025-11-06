Detienen a tres personas y desactivan un punto de venta de drogas en Puerto del Rosario (Fuerteventura)

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 6 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido el 30 de octubre a tres personas --dos hombres y una mujer-- por su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas y pertenencia a un grupo criminal, que ha permitido desactivar un punto de venta de drogas en Puerto del Rosario (Fuerteventura).

Las detenciones se han producido después de que a principios de octubre la Policía Nacional iniciara una investigación tras recibir diversas denuncias de vecinos que alertaban sobre el continuo ir y venir de personas a una vivienda de Puerto del Rosario, según ha informado el cuerpo policial en nota de prensa.

En concreto, los vecinos indicaban que el lugar era frecuentado a todas horas, incluso de madrugada, generando una "sensación de inseguridad" entre los residentes.

Por ello, los agentes de la Policía Nacional establecieron un dispositivo de vigilancia que les permitió comprobar la "gran afluencia" de personas que acudían al inmueble. Además detectaron un fuerte olor a combustible en el entorno, característico de la elaboración de la sustancia conocida como crack.

De este modo, tras recopilar los indicios necesarios, los juzgados autorizaron a los agentes la entrada y registro de la vivienda, donde detuvieron a dos jóvenes, de 20 y 22 años, y a una mujer, de 19 años.

En el interior los agentes intervinieron 31,82 gramos de cocaína, 24,91 gramos de hachís, además de 354.87 euros en efectivo, material y utensilios para su elaboración.

Así tras finalizar las diligencias policiales, el principal investigado fue enviado a prisión provisional por orden judicial, mientras que los otros dos quedaron en libertad con cargos.