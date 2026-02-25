La Diócesis de Canarias ve la confirmación de la visita del Papa como un gesto de "especial cercanía" con las islas

Europa Press Islas Canarias
Publicado: miércoles, 25 febrero 2026 12:34
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Canarias ha mostrado este miércoles su "profunda alegría y gratitud" después de que la Santa Sede haya confirmado que el Papa León XIV pasará por el archipiélago dentro la visita a España que realizará del 6 al 12 de junio, entendiendo que se trata de un gesto de "especial cercanía" con las islas.

"La Iglesia que peregrina en Canarias recibe esta noticia como un gesto de especial cercanía del Sucesor de Pedro hacia esta tierra atlántica, marcada por su condición de puente entre continentes y por su compromiso pastoral en una realidad social compleja y exigente", ha señalado la institución en una nota de prensa.

En este sentido, entre las sedes propuestas para esta visita apostólica se encuentran la Archidiócesis de Madrid, la Archidiócesis de Barcelona, la Diócesis de Canarias y la Diócesis de Tenerife.

No obstante, desde la Diócesis han señalado que aunque aún no hay programa de actos, ha comenzado ya los trabajos de coordinación y preparación en colaboración con las instancias correspondientes.

Todo ello, concluyó, "a la espera de que la agenda oficial del Santo Padre sea concretada y comunicada públicamente".

