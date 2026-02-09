Diputación del Común denuncia que la FIFA prohíbe a menores tutelados participar en competiciones de fútbol

La Diputada del Común, Lola Padrón, en una reunión con clubes deportivos para abordar la situación de los menores tutelados - DIPUTACIÓN DEL COMÚN

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputada del Común, Lola Padrón, ha denunciado este lunes que niños y niñas tutelados por el Gobierno de Canarias que hasta ahora jugaban al fútbol en clubes federados quedan fuera de las competiciones por la aplicación de un nuevo criterio de la FIFA, una situación que genera una "discriminación directa" y rompe procesos de integración social ya consolidados.

Padrón se ha reunido con responsables de clubes deportivos, centros de acogida y proyectos educativos vinculados al deporte, quienes le han advertido de que los menores no pueden renovar o adquirir la licencia federativa necesaria para competir.

"Estamos hablando de menores que ya forman parte de nuestra comunidad. Negarles la posibilidad de jugar al fútbol en igualdad de condiciones es una discriminación clara y un retroceso en su integración", ha señalado la diputada del Común.

La reunión, celebrada en la sede de la Diputación del Común, contó con la participación de María de los Remedios Afonso Hernández, coordinadora de asesores; Gloria Gutiérrez Arteaga, jefa de gabinete; Miguel Llorca Llinarey, coordinador del Campus Sansofé; Fernando Hernández Romero, presidente del Club Deportivo San Fernando Rey; Antonio Sánchez Llarena, presidente del Club Deportivo La Verdellada; y Cristina Pilar Gil Balseiro, directora del Hogar San Cristóbal, centro que acoge a menores directamente afectados por esta situación.

Desde la Diputación del Común se advierte de que el problema no es deportivo, sino de derechos, y la práctica deportiva está reconocida en la Ley del Deporte como un derecho esencial ligado al desarrollo personal, la salud y la inclusión social, "y no puede condicionarse al origen o a la situación administrativa de los menores tutelados".

En este sentido, Miguel Llorca, coordinador del Campus Sansofé, ha subrayado que la nueva normativa supone un grave retroceso: "El objetivo de esta reunión es denunciar una vez más la discriminación que están sufriendo los menores tutelados. El deporte es una herramienta clave de integración y esta normativa lo único que hace es poner más impedimentos para que estos chicos puedan participar en igualdad de condiciones en las competiciones que se celebran en Canarias".

Lola Padrón ha recordado además que el Defensor del Pueblo ya intervino en un caso similar, formulando una recomendación para que se desarrollara reglamentariamente la Ley del Deporte con el fin de garantizar una interpretación favorable al derecho a la práctica deportiva de los menores, con independencia de su procedencia.

Aquella recomendación fue asumida por el Consejo Superior de Deportes y trasladada a las federaciones deportivas, remarca la Diputación en una nota.

LIMBO ADMINISTRATIVO

Sin embargo, el nuevo criterio aplicado por la FIFA vuelve a situar a estos menores en un 'limbo administrativo' que les impide federarse y participar en competiciones, tanto en Canarias como a nivel estatal.

"Una entidad privada no puede situarse por encima del ordenamiento jurídico ni restringir derechos reconocidos por la ley. Estos menores están tutelados por una comunidad autónoma como cualquier otra y deben ser tratados como niños de aquí", ha subrayado la diputada del Común.

Durante el encuentro se puso de manifiesto que impedir la participación de estos menores en competiciones federadas no solo los excluye del ámbito deportivo, sino que tiene un impacto directo en su desarrollo social, educativo y emocional.

La diputada del Común considera necesario que tanto el Gobierno de Canarias como el Gobierno del Estado activen de forma inmediata los mecanismos necesarios para garantizar que los menores tutelados puedan obtener la licencia federativa y ejercer su derecho a la práctica deportiva en igualdad de condiciones.