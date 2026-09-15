La Diputación del Común propone un presupuesto de 5,3 millones para 2027

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputada del Común, Lola Padrón, se reúne este miércoles con la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, para plantear las líneas estratégicas del presupuesto de 2027, con una propuesta de 5.342.237 euros.

Tomando como referencia una población aproximada de 2,26 millones de habitantes, esta cantidad equivale a alrededor de 2,37 euros al año por habitante de Canarias, menos de 20 céntimos al mes, precisa la institución en una nota.

La propuesta presupuestaria busca reforzar la atención a la ciudadanía ante el aumento de las quejas, desarrollar nuevos programas, impulsar la mediación y consolidar una institución más cercana, moderna, inclusiva y accesible.

Junto al secretario general, Lázaro Brito, Padrón expondrá los ejes de trabajo del próximo ejercicio y los recursos necesarios para su desarrollo.

El plan profundiza en la transformación del organismo para adaptarse a una realidad social cada vez más compleja y dar respuesta al creciente número de personas que buscan apoyo frente a las administraciones públicas.

Así, entre las prioridades para 2027 figura el refuerzo progresivo de una plantilla que ha permanecido congelada durante años, la modernización de los procedimientos y herramientas de trabajo, la adaptación a las nuevas tecnologías y la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como referencia transversal.

Otro de los ejes será el desarrollo de la mediación como instrumento para facilitar soluciones entre la ciudadanía y las administraciones, evitar que determinados conflictos se prolonguen en el tiempo y favorecer vías de entendimiento más ágiles y cercanas.

La Diputación del Común prevé además profundizar en la colaboración con asociaciones y entidades sociales que trabajan directamente con los problemas que afectan a la población.

Durante 2027 se impulsará la firma de convenios que permitan conocer estas realidades desde quienes las abordan diariamente y mejorar la orientación y el acompañamiento que se presta a las personas.

"Queremos una Diputación del Común que no espere únicamente a que los problemas lleguen, sino que sea capaz de acercarse a ellos, escuchar a quienes los conocen de primera mano y acompañar a la ciudadanía en su relación con unas administraciones que, en demasiadas ocasiones, son precisamente el origen de sus dificultades", señala Lola Padrón.

VIVIENDA Y DISCAPACIDAD

Esta línea de trabajo prestará especial atención a ámbitos que concentran una parte importante de las preocupaciones ciudadanas, como el acceso a la vivienda, la discapacidad y la necesidad de avanzar hacia una administración realmente inclusiva y accesible para todas las personas.

La planificación para 2027 incluye también nuevas actuaciones y programas, el desarrollo de la obra prevista en La Palma y la preparación de encuentros y espacios de cooperación entre defensorías, tanto en Canarias como en el ámbito nacional e internacional.

El objetivo es reforzar el intercambio de experiencias y acercar el trabajo de estas instituciones a los problemas concretos que plantea la ciudadanía, destaca la Diputación.

Los recursos presupuestarios permitirán avanzar en el proceso de modernización de la institución, responder al incremento de la demanda ciudadana, reforzar los equipos y ampliar las herramientas disponibles para la defensa de derechos.

La finalidad es que esta transformación se traduzca en una atención más cercana y eficaz, una Diputación del Común con mayor capacidad para escuchar, orientar, acompañar y mediar, así como para instar a las administraciones a ofrecer respuestas cuando la ciudadanía encuentra dificultades en su relación con ellas.