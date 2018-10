La diputada Rosa Pulido abandona CC por discrepancias con la política del Gobierno canario

Actualizado 26/02/2015 16:09:32 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada Rosa Pulido ha anunciado en un comunicado que abandona el Grupo de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias, por las discrepancias que en este último período ha venido manteniendo en relación con la política económica y social del Gobierno, pues entiende que los recortes y el "obsesivo" cumplimiento del objetivo del déficit público por parte del Ejecutivo han deteriorado los servicios públicos esenciales.

La parlamentaria pone como ejemplo la no implementación práctica de un plan integral de lucha contra la pobreza y la exclusión social, dotado con los medios económicos precisos, que afecta en mayor medida a las personas dependientes o con discapacidad.

Pulido suma a esas discrepancias "el giro hacia la derecha de la organización, favoreciendo la deriva hacia el viejo insularismo", así como la "caza de brujas" que en algunas islas, como en La Palma, se ha seguido contra militantes y simpatizantes del sector más progresista de CC, por lo que también ha presentado su baja como militante de esta organización.

En este sentido, la parlamentaria ha manifestado la "cada vez mayor" coincidencia de CC con las políticas del Partido Popular, pues "se han venido sumando y aplicando sin pudor políticas neoliberales y de recortes, propiciando un mayor acercamiento hacia las políticas conservadoras que evidencian claramente la apuesta por un pacto de la derecha en Canarias" con la que está "en absoluto desacuerdo".

Rosa Pulido entiende que la organización "ha dejado de ser un proyecto transformador, se ha alejado progresivamente de lo que demanda la sociedad, no favorece la participación, es decir, ni oye a la calle, ni cuenta con las bases, un partido en el que las decisiones importantes las toman unos pocos". "Por tanto, lo mejor que podemos hacer es mantener nuestra coherencia y nuestra firmeza en la defensa de lo que siempre he creído, que no es otra que la construcción de una sociedad más justa", añade.

La diputada explica que deja CC como medio para denunciar esa situación, pero con el compromiso de seguir trabajando para que Canarias cuente con una fuerza política que represente a un nacionalismo "reivindicativo e integrador", que reclame "respeto" del Estado y demande "más autogobierno" frente a las políticas recentralizadoras del PP.

A su vez, se compromete a seguir trabajando para que sea "un nacionalismo progresista, que ponga el acento en las políticas sociales, en la recuperación de los derechos y libertades que las políticas neoliberales nos han arrebatado, empobreciendo a las clases medias y a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, colocando en los umbrales de la pobreza a un tercio de la población".

Aunque cree que habrá quienes no comprendan o compartan esta "meditada decisión", Rosa Pulido quiere dejar claro que estará donde su conciencia le dicte y considere que pueda prestar un mejor servicio a la sociedad, en especial, ayudando a aquellos que hoy más lo necesitan, las personas con discapacidad y aquellas que viven en situación de pobreza severa o que se encuentran en riesgo de poder estarlo. "Ese ha sido mi compromiso vital y lo seguirá siendo", concluye.