'Diputados por un día' proponen en el Parlamento canario reducir el consumo de pantallas

Pleno infantil de la iniciativa 'Diputados por un día' que organiza Aldeas Infantiles en el Parlamento de Canarias
Pleno infantil de la iniciativa 'Diputados por un día' que organiza Aldeas Infantiles en el Parlamento de Canarias - PARLAMENTO DE CANARIAS
Europa Press Islas Canarias
Publicado: jueves, 14 mayo 2026 18:56
Seguir en

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 May. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa 'Diputados por un día' que organiza Aldeas Infantiles SOS España llevó este jueves al Parlamento de Canarias a 58 escolares de Educación Primaria de los colegios Huertas del Palmar, en Teror, y Leoncio Estévez Luis, de La Orotava, que propusieron el reto 'Una semana con menos pantallas', una actividad dirigida a familias y comunidades educativas que propone reducir temporalmente el uso de dispositivos digitales para fomentar otras formas de interacción, aprendizaje y convivencia.

Durante la sesión, los niños y niñas asumieron el papel de diputados y diputadas y trasladaron al hemiciclo sus propuestas e iniciativas relacionadas con la convivencia y el buen uso de las pantallas y las nuevas tecnologías, eje central de la edición de este año del programa educativo 'Abraza tus valores'.

La presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, agradeció a Aldeas Infantiles su "labor constante y su compromiso con la educación en valores" y destacó la importancia de acercar las instituciones democráticas a las nuevas generaciones.

En su opinión, "iniciativas como 'Diputados por un día' no solo acercan las instituciones a nuestros niños y niñas, sino que ayudan a afianzar y consolidar los valores democráticos sobre los que se sustenta nuestro Estado de derecho".

En su intervención, subrayó además la necesidad de reforzar la convivencia también en el entorno digital y apeló a la responsabilidad colectiva frente al acoso escolar y el ciberacoso.

"Detrás de cada mensaje, de cada comentario y de cada imagen hay una persona. A veces, cuando usamos una pantalla, olvidamos que nuestras palabras pueden hacer daño o pueden ayudar", afirmó.

La presidenta puso en valor la implicación de los participantes y destacó que la democracia "necesita ideas, reflexión y compromiso para seguir viva y fuerte".

"Hoy el Parlamento es de ustedes", concluyó en una sesión plenaria moderada por la directora general adjunta y la jefa de prensa de Aldeas Infantiles SOS España, María del Mar Líndez y María Gracia Escudero, respectivamente, recoge una nota de la Cámara.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado