La directora general de HiperDino Olivia Llorca, nominada en el Top 100 Mujeres Líderes en España

Archivo - La directora general de HiperDino en Canarias y Baleares, Olivia Llorca. - HIPERDINO - CARLOS DIAZ-RECIO - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora general de HiperDino en Canarias y Baleares, Olivia Llorca, ha sido nominada para participar en la XIV edición de las 'Top 100 Mujeres Líderes en España', iniciativa impulsada por la revista Magas del diario El Español.

Así la directiva canaria, participará en la categoría Altas Ejecutivas, CEOS y Consejeras, una de las diez que engloba dicha iniciativa cuyo periodo de votación transcurre desde el pasado lunes 26 de octubre y hasta el 27 de diciembre.

Este 'ranking' reconocerá la labor profesional, impulsora, visionaria y estratégica de directivas y CEO en el ámbito empresarial.

Para Llorca, "participar en este ranking, es un estímulo, un impulso y un reconocimiento para seguir trabajando en un ámbito tan ilusionante, exigente y competitivo como es el del retail de la alimentación".

"El esfuerzo diario y la persistencia para elevar y posicionar a nuestra cadena de supermercados como una de las más relevantes en Canarias y sólidas en el mercado, nos ha llevado no solo a mí a título individual como directiva, sino a toda la empresa a estar presentes dentro de este ranking. Por ello, estamos muy agradecidos por este reconocimiento", explicó.

Esta iniciativa busca visibilizar el talento de cien profesionales en diez categorías y generar referentes para las nuevas generaciones. La ficha sobre Llorca, que permite votar por ella, se puede consultar en www.elespanol.com/mujer/lastop100/votaciones/olivia-llorca-a...

Entre las categorías se incluyen también: Académicas e Investigadoras; Cultura, Ocio y Deporte; Directivas: Profesionales con cargos de responsabilidad ejecutiva en diferentes sectores de la economía; Empresarias; Función Pública, Institucional e Impacto Social: Líderes de la administración pública, organismos institucionales o con perfiles vinculados a la diplomacia; Medios de Comunicación: Periodistas, directoras de medios, editoras y profesionales de la comunicación y la radio; Pensadoras y Expertas: Consultoras de renombre, analistas y profesionales independientes destacadas en su campo; Revelación y Emprendedoras: Nuevas promesas empresariales e impulsoras de startups de reciente creación y Tercer Sector: Mujeres al frente de ONGs, fundaciones o proyectos de gran impacto social y humanitario.

Llorca es Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Europea de Madrid, se incorporó a HiperDino en 2005 y ha dirigido los departamentos de Marketing y Comunicación; Recursos Humanos y Operaciones y Comercial.

En enero de 2024 asumió la Dirección General de HiperDino, una responsabilidad que la compañía creó ese mismo año, y desde donde ha consolidado la presencia y el reconocimiento de HiperDino, como empresa de alimentación de referencia en las islas canarias.

HiperDino tiene 295 tiendas, opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express, cuenta con cuatro centros logísticos y una 'dark store', dedicada exclusivamente a la preparación de pedidos online, además de 38 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia fruto de su alianza con BP.