Discapacidad impulsa el trabajo de la Fundación canaria ALDIS, que potencia el futuro laboral de unos 150 jóvenes

Discapacidad impulsa el trabajo de la Fundación canaria ALDIS con la potenciación de capacidades de unos 150 jóvenes - CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias subvenciona en la actualidad el proyecto de la Fundación canaria ALDIS, en Tenerife, destinado a potenciar las capacidades y el futuro laboral de alrededor de 150 menores. La consejera del área, Candelaria Delgado, ha conocido este miércoles de primera mano el trabajo y los proyectos que realiza la organización.

En una nota de prensa, la consejera ha puesto en valor el trabajo que realizan las entidades del tercer sector, "que prestan una inestimable ayuda para realizar todas las políticas en materia de discapacidad" impulsadas desde la administración.

En ese sentido, ha recordado que con los nuevos convenios de Dependencia y Discapacidad que se firmarán con los cabildos insulares "se mejorará el precio plaza de servicios como los que mantiene la Fundación Aldis, lo que supondrá acercarnos al coste real de los servicios".

La directora general de Discapacidad, Dulce Gutiérrez, ha resaltado, por su parte, el trabajo "tan necesario" que realiza la entidad para favorecer "la inclusión de niñas y niños, desde las primeras etapas hasta que se convierten en personas adultas y pueden integrase plenamente". La directora ha puesto el acento en la necesidad de "concienciar a la ciudadanía de las grandes capacidades que tienen" y que "tener una discapacidad no significa estar impedida para el trabajo, los estudios el ocio o el deporte".

MÁS POSIBILIDADES DE TRABAJO

La presidenta de la fundación, Ofelia Tabares, ha dicho que son menores y jóvenes "con un potencial inmenso". El objetivo es que se empoderen como personas, que se sientan felices, que no estén en su casa sin hacer nada y puedan tener más posibilidades de acceder a un trabajo".

La Fundación ALDIS es una entidad que atiende a menores y jóvenes con diversidad funcional con el objetivo de mejorar su calidad de vida y las de sus familiares potenciando sus capacidades y ofreciendo herramientas para ello.

Asimismo, ofrece servicios de estimulación como logopedia, pedagogía, atención temprana y estimulación cognitiva, también trabajan la autonomía de jóvenes con diversidad funcional a través de programas y un centro de día. También ofrece atención social, información, asesoramiento y actividades para las familias.