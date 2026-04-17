Diversas alerta de "situación límite" en el colectivo LGTBIQ+ ante el aumento de actos de odio y agresiones físicas

Archivo - Varios abanicos durante el primer día de las fiestas del Orgullo de Madrid, en el barrio de Chueca, a 1 de julio de 2022, en Madrid (España). MADO’22, la gran fiesta del Orgullo LGBTIQ+, vuelve a celebrarse en la capital madrileña desde hoy hast - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de asociación de LGTBIQA+ Diversas Canarias, Sergio Siverio, ha advertido este viernes que el colectivo está en una "situación límite" ante el aumento de actos de odio y agresiones físicas que constata el informe 'Estado del Odio 2026', elaborado por la FELGTBI+ junto al Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP-CSIC).

En rueda de prensa para presentar los datos del proyecto 'Asterisco' ha comentado que a la par que hay un "mayor avance" de la visibilidad de los derechos y un "posicionamiento claro" de las instituciones en los espacios públicos, hay "una reacción por parte de la ultraderecha y de quienes se apoyan en la ultraderecha, muy claramente, en contra de los derechos del colectivo LGTBIQ+".

Siverio ha comentado que "eso tiene un efecto directo en la sociedad y en la discriminación que se genera" y ha puesto como ejemplo la "caza de brujas" que se ha iniciado en La Laguna a raíz de que en el Ayuntamiento se haya colgado una bandera del colectivo asexual.

Ha cargado contra la percepción de "chiringuitos" hacia personas que "simplemente tienen una orientación sexual diversa" y abogado por "apoyar y respetar" una forma de diversidad "tan normal y natural como todas las demás".

La directora insular de Igualdad y Diversidad del Cabildo de Tenerife, Patricia León, ha coincidido con Siverio en que hay un "rechazo" a las personas LGTBIQ+ que "se ahonda" porque hay un "compromiso firme por parte de muchas instituciones" en la defensa de los derechos "y eso genera un posicionamiento también agresivo".

En esa línea ha señalado que hay que reflexionar como sociedad si hay que "borrar" los derechos de las "minorías", en referencia a las personas asexuales.

"Es el momento de establecer dónde se está cada uno. No sirven tibiezas, no sirven discursos a media asta, hay que saber posicionarse y saber desde la libertad qué queremos de Tenerife y qué queremos de nuestra sociedad y yo ya lo he dicho en diversas ocasiones y lamento ser tan repetitiva pero creo que el mensaje ha de calar", ha comentado.

Por ello ha defendido al Cabildo como "muro de contención" contra los discursos de odio "que no van a lograr asaltar" pues el marco estratégico LGTBIQA+ que se aprobó el año pasado es un "compromiso firme" que busca establecer "políticas de fondo, interseccionales y con un trabajo en red" para que "no dependa de la voluntad política de la persona que gobierne esta corporación insular".