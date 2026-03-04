El documental 'Nika, el calderón tropical' volverá a proyectarse en Canarias tras su gira por Europa

El documental 'Nika, el calderón tropical' - CEDIDO POR KINEMA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El documental 'Nika, el calderón tropical', reconocido por más de una veintena de certámenes internacionales, volverá a proyectar en islas Canarias tras realizar una gira por Europa.

Así lo ha informado Kinema Producciones en un comunicado en el que agrega que la pieza, además de ser seleccionada como el corto protagonista del International Ocean Film Tour, ha sido reconocido en 27 certámenes por todo el mundo.

De igual modo, ha sido galardonado con la Barandilla de Oro del CimaSub en España y finalista entre los seleccionados de los Premios Fugaz, organizados por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE).

Por su parte, el documental se proyecta en Tenerife el domingo, 8 de marzo, en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna; y martes, 10 de marzo, se hará lo propio en el Museo Elder de Las Palmas de Gran Canaria. El precio de las entradas es de 13 euros y se pueden adquirir en la web https://www.nikaelcalderontropical.com.

Una parte de la taquilla se destinará a la Asociación Tinerfeña Amigos de la Naturaleza (ATAN) que comparte el compromiso del proyecto en defensa del patrimonio natural y cultural de las islas Canarias, la ordenación y uso sostenible de los recursos.

El cortometraje, dirigido por José Hernández y Felipe Ravina Olivares, y distribuido por Kinema Producciones, lanza un mensaje sobre la sobrexplotación que sufre el archipiélago.

Con todo, el objetivo será mover conciencias e impulsar el cambio hacia un desarrollo sostenible real, con un futuro en el que la convivencia con la naturaleza permita seguir disfrutando de Canarias en su estado salvaje y natural.

'NIKA, EL CALDERÓN TROPICAL'

Nika es la protagonista de esta historia, un calderón tropical de la población que vive en la Zona de Especial Conservación Teno-Rasca, en Tenerife.

En este sentido, el animal establece una inusual relación con Felipe Ravina, a través de la cual el espectador se podrá adentrar en los peligros a los que se enfrenta la población de calderones tropicales más importante del mundo, que se encuentra en esta zona de la isla.

Finalmente, la pieza reflexiona sobre los riesgos a los que el ser humano ha sometido a los calderones tropicales, como resultado de la sobreexplotación a la que está sometida Tenerife y la manera insostenible en la que se ha gestionado la isla en las últimas décadas.